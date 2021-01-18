Саммит по «Крымской платформе» состоится 23 августа

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Международный саммит по «Крымской платформе» в Украине состоится 23 августа 2021 года.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua, информирует пресс-служба Офиса президента Украины.

«Уже четко определена дата проведения Крымского саммита (саммита «Крымской платформы») – 23 августа 2021 года. Офис Президента работает вместе с МИД для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов», – сказал Игорь Жовква.

«На саммите «Крымской платформы» необходимо принять конкретные решения по деоккупации полуострова», - подчеркнул он.

«Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму», – пояснил Жовква.

Он также добавил, что саммит будет связан с торжествами по случаю 30-летия независимости Украины. По его информации, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных разговоров с лидерами иностранных государств уже приглашает их к участию в этих событиях.

«Надеемся на широкое международное присутствие в эти два дня», – отметил Жовква.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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