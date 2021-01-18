Прогноз погоды в Крыму на понедельник 18 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 18 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ МЕТЕЛЬ; пор. 17-22 м/с), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ ГОЛОЛЕДНО-ИЗМОРОЗЕВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ.), уровень опасности желтый, прочие опасности (на дорогах гололедица), уровень опасности желтый, снег/обледенение (снег местами сильный), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ МЕТЕЛЬ; пор. 17-22 м/с), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ ГОЛОЛЕДНО-ИЗМОРОЗЕВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ МЕТЕЛЬ; пор. 17-22 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (на дорогах гололедица), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ МЕТЕЛЬ; пор. 17-22 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -11 до -4, ночью от -10 до -9 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 92 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -4 до 0, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 74 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -6 до -1, ночью около -6 градусов. Ветер северный 19 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 90 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -8 до -5, ночью от -8 до -7 градусов. Ветер северо-западный 24 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 90 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -5 до -4, ночью от -4 до -3 градусов. Ветер северо-западный 25 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 88 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -8 до -3, ночью около -8 градусов. Ветер северо-восточный 29 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 81 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -12 до -7, ночью от -10 до -9 градусов. Ветер северный 23 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -12 до -8, ночью от -11 до -10 градусов. Ветер С 15 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 78 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -10 до -4, ночью от -9 до -8 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 80 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -9 до -5, ночью от -9 до -8 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 85 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 9, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 5, в Сочи - 12, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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