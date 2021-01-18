Новый мэр Ялты рассказала, что ей угрожают

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Мэр Ялты, затеявшая войну с нестационарными торговыми объектами, призналась, что намерение это непростое и она «на себе почувствовала это с учетом того давления и угроз, которые оказываются на меня».

В чем конкретно это выражалось или выражается она не пояснила, как и не сделала заявление, что это ее публичное обращение стоит рассматривать как информацию для следственных органов (сказано было в эфире «Крым 24»).

Нестационарные торговые объекты (или НТО, или ларьки) отныне будут отдалены от больших магазинов, которым мешают вести бизнес, так как по мнению градоначальника «создается неконкурентная среда для те собственников, которые владеют стационарными объектами».

Вдобавок Павленко стыдно перед туристами за разномастные ларьки на набережной – отныне их должны будут привести к единому архитектурному стилю. Они «впишутся и будут доукрашать наши, богом данные богатства», - сказала она, не уточнив, кому будет принадлежать фирма, изготавливающая правильные НТО и продающая их арендаторам.

Все рекламные конструкции в городе установлены не по закону и «ни одного рубля от ведения подобной предпринимательской деятельности в бюджет не уплачивается». И опять же не была сделана оговорка, что это публичное заявление в полицию, согласно которого нужно опросить предыдущих глав администрации города Ялта.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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