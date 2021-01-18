Происшествия
Несколько машин столкнулись на феодосийской трассе из-за заноса грузовика
ДТП с участием семи автомобилей произошло вблизи феодосийского села Насыпное.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, водитель «Камаза» выехал на встречную полосу.
«Водитель автомобиля «Камаз 6520», двигаясь по автодороге Симферополь - Феодосия со стороны Симферополя в направлении Феодосии, не учел погодные условия (снегопад), дорожную обстановку (рыхлый снег на проезжей части), не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил занос автомобиля с выездом на полосу встречного движения, где совершил наезд на дорожное ограждение», – сообщили в ведомстве.
В результате происшествия грузовик стал препятствием для автомобиля «скорой помощи» «Уаз 39623», Nissan Almera, Opel Astra, Hyundai Terracan, Volkswagen Passat и Volkswagen Golf, двигавшихся в попутном направлении в Феодосию, которые совершили наезд на остановившийся «Камаз». Также грузовик стал препятствием для Volkswagen Transporter, который двигался навстречу.
ДТП произошло 17 января в 15.50. Сейчас по данному происшествию проводится проверка. «В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира автомобиля Volkswagen Transporter и пассажир автомобиля Volkswagen Passat», – добавили в МВД.
Госавтоинспекция призывает всех автомобилистов учитывать погодные осложнения в регионе.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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