Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух -8
море +10

Происшествия

Несколько машин столкнулись на феодосийской трассе из-за заноса грузовика

10:07 понедельник, 18 января 2021
Феодосия

ДТП с участием семи автомобилей произошло вблизи феодосийского села Насыпное.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, водитель «Камаза» выехал на встречную полосу.

«Водитель автомобиля «Камаз 6520», двигаясь по автодороге Симферополь - Феодосия со стороны Симферополя в направлении Феодосии, не учел погодные условия (снегопад), дорожную обстановку (рыхлый снег на проезжей части), не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил занос автомобиля с выездом на полосу встречного движения, где совершил наезд на дорожное ограждение», – сообщили в ведомстве.

В результате происшествия грузовик стал препятствием для автомобиля «скорой помощи» «Уаз 39623», Nissan Almera, Opel Astra, Hyundai Terracan, Volkswagen Passat и Volkswagen Golf, двигавшихся в попутном направлении в Феодосию, которые совершили наезд на остановившийся «Камаз». Также грузовик стал препятствием для Volkswagen Transporter, который двигался навстречу.

ДТП произошло 17 января в 15.50. Сейчас по данному происшествию проводится проверка. «В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира автомобиля Volkswagen Transporter и пассажир автомобиля Volkswagen Passat», – добавили в МВД.

Госавтоинспекция призывает всех автомобилистов учитывать погодные осложнения в регионе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бурятская спортсменка едва не травмировалась в Долине привидений в Крыму. Титулованная бурятская борица Ирина Ологонова находится сейчас в Крыму. Судя по тому, что фотографии оттуда выкладывают и другие члены сборной России, там проходят тренировочные сборы.

Севастополец выпил и взял автомобиль покататься. В Севастополе сотрудники ДПС оперативно задержали пьяного угонщика.

В Севастополе перевернувшийся автомобиль уехал с места ДТП. Днем 17 января легковой автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие на улице Яблочкова в Инкермане и перевернулся.

Подземные сигналы в Крыму. Грозит ли полуострову масштабное землетрясение?. Крымские сейсмологи и власти полуострова сообщают о подземных толчках у берегов Крыма. Землетрясения, по их словам, происходят под водой и до суши не доходят.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус выявлен в Севастополе у 95 человек за сутки, умерли пятеро

Коронавирус выявлен в Севастополе у 95 человек за сутки, умерли пятеро

Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 95 человек.

Водный кризис
В воде в домах Симферополя появился неприятный запах

В воде в домах Симферополя появился неприятный запах

Неприятный запах воды в симферопольском водопроводе вызван забором воды из нижних горизонтов питающего город водохранилища.

Власть
В Крыму пообещали наказать всех, кто виноват в том что случилось на трассе «Таврида»

В Крыму пообещали наказать всех, кто виноват в том что случилось на трассе «Таврида»

В понедельник в республике начнется служебное расследование из-за неудовлетворительного качества расчистки дорог от снега.

Главное за уик-энд

Заповедники в Крыму прекращают работу

Из-за непогоды природные заповедники Крыма в воскресенье будут закрыты, в том числе и Ялтинский горно-лесной заповедник, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

вчера

Власть
Новый мэр Ялты рассказала, что ей угрожают

Новый мэр Ялты рассказала, что ей угрожают

Мэр Ялты, затеявшая войну с нестационарными торговыми объектами, призналась, что намерение это непростое и она «на себе почувствовала это с учетом того давления и угроз, которые оказываются на меня».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации