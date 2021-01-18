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Общество

Некоторые водители в Севастополе не уступают дорогу карете скорой помощи

12:39 понедельник, 18 января 2021
Севастополь

ГИБДД Севастополя подвела итоги профилактического рейда «Маячок».

В ходе рейда выявлено пять водителей, которые не уступили дорогу скорой медицинской помощи.

Главная цель рейда – профилактика фактов непредоставления преимущества в движении специальным транспортным средствам при выполнении задач, связанных со спасением жизни людей.

Автоинспекторы регулярно проводят совместные рейды с Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и Главным управлением МЧС России по городу Севастополю.

Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, в соответствии со статьей 12.17 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 месяцев до 1 года.

Уважаемые водители, помните, что при приближении транспортного средства специального назначения с включенными спецсигналами участники дорожного движения должны незамедлительно уступить дорогу.

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