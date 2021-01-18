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Не из-за погоды: власти Ялты отменили крещенские купания

14:33 понедельник, 18 января 2021
Ялта
Не из-за погоды: власти Ялты отменили крещенские купания

фото © travelcrimea.com

Традиционные массовые крещенские купания в Ялте в этом году не будут проводиться из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

По ее словам, решение было принято после консультаций с медиками и ялтинским благочинием.

«Мы привыкли, что каждый год собираемся на нижней набережной и все вместе совершаем омовение в крещенском море у часовни в честь Собора новомучеников и исповедников российских. Учитывая, что это мероприятие традиционно собирает огромное количество людей, принято совместное решение в этом году его не проводить», – написала Павленко в Facebook. 

Глава администрации города, ссылаясь на рекомендации медиков, призвала жителей и гостей Ялты «с большой осторожностью подойти к этому вопросу».

«Говорила с главным врачом ФМБА Александром Калининым. Его главный аргумент – человек может чувствовать себя хорошо и не знать, что инфицирован, а холодное купание активизирует и усугубит процесс», – сказала она.

С начала пандемии в Крыму новой коронавирусной инфекцией заразились 29762 человека. Выздоровели 23 685 пациентов, умерли 654 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Не из-за погоды: власти Ялты отменили крещенские купания

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