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Не из-за погоды: власти Ялты отменили крещенские купания
фото © travelcrimea.com
Традиционные массовые крещенские купания в Ялте в этом году не будут проводиться из-за ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
По ее словам, решение было принято после консультаций с медиками и ялтинским благочинием.
«Мы привыкли, что каждый год собираемся на нижней набережной и все вместе совершаем омовение в крещенском море у часовни в честь Собора новомучеников и исповедников российских. Учитывая, что это мероприятие традиционно собирает огромное количество людей, принято совместное решение в этом году его не проводить», – написала Павленко в Facebook.
Глава администрации города, ссылаясь на рекомендации медиков, призвала жителей и гостей Ялты «с большой осторожностью подойти к этому вопросу».
«Говорила с главным врачом ФМБА Александром Калининым. Его главный аргумент – человек может чувствовать себя хорошо и не знать, что инфицирован, а холодное купание активизирует и усугубит процесс», – сказала она.
С начала пандемии в Крыму новой коронавирусной инфекцией заразились 29762 человека. Выздоровели 23 685 пациентов, умерли 654 человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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