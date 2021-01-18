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Происшествия

Найдено тело капитана затонувшего у берегов Турции сухогруза

16:21 понедельник, 18 января 2021

Тело капитана затонувшего у берегов Турции сухогруза «Арвин» обнаружено спасателями.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий Росморречфлота. 

«Извлекли на берег и идентифицировали тело одного из людей, которые считались пропавшими. К сожалению, это капитан этого судна Виталий Галенко, россиянин», - говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция продолжается. Судьба еще пятерых членов экипажа остается неизвестной. Поиск считающихся без вести пропавшими моряков осложняется погодными условиями. В районе крушения сильное волнение, ветер достигает 15 м/с, температура воды чуть выше 0 градусов, температура воздуха около 10 градусов тепла.

На утро понедельника из 12 членов экипажа шестеро были спасены, среди них гражданин России, старший механик корабля.

Сухогруз «Арвин» затонул в воскресенье 17 января, ЧП произошло у Черноморского побережья Турции в районе Инкуму. Причины и обстоятельства выясняются. По информации Росморречфлота, оператором судна была украинская компания Tesoro Marine. Владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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