Происшествия
Найдено тело капитана затонувшего у берегов Турции сухогруза
Тело капитана затонувшего у берегов Турции сухогруза «Арвин» обнаружено спасателями.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий Росморречфлота.
«Извлекли на берег и идентифицировали тело одного из людей, которые считались пропавшими. К сожалению, это капитан этого судна Виталий Галенко, россиянин», - говорится в сообщении.
Поисково-спасательная операция продолжается. Судьба еще пятерых членов экипажа остается неизвестной. Поиск считающихся без вести пропавшими моряков осложняется погодными условиями. В районе крушения сильное волнение, ветер достигает 15 м/с, температура воды чуть выше 0 градусов, температура воздуха около 10 градусов тепла.
На утро понедельника из 12 членов экипажа шестеро были спасены, среди них гражданин России, старший механик корабля.
Сухогруз «Арвин» затонул в воскресенье 17 января, ЧП произошло у Черноморского побережья Турции в районе Инкуму. Причины и обстоятельства выясняются. По информации Росморречфлота, оператором судна была украинская компания Tesoro Marine. Владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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