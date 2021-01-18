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Общество

На смену арктическим морозам в Крым придет средиземноморское тепло

16:47 понедельник, 18 января 2021

Теплый атмосферный фронт сменит аномальную для Крыма холодную погоду.

Об этом сообщила руководитель крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

До 20 января в Крыму еще будет аномально холодно. Однако уже 21 января на смену арктическому вторжению придут воздушные массы с Юга, а осадки прекратятся.

«С акватории Средиземного моря придут теплые воздушные массы, и температура резко повысится. В четверг и пятницу дневные температуры положительные —+4…+9 градусов. В субботу и воскресенье будет вообще тепло —+8…+11 градусов днем и +3…+8 градусов ночью», — рассказала синоптик.

Как сообщалось, в Крыму с 2020 года из-за засухи обмелели водохранилища. В Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах, Алуште, Евпатории и Ялте вода подается по часам.

В начале января на полуострове прошли дожди, которые, по мнению экспертов, существенно на сложившуюся в Крыму ситуацию с водообеспечением не повлияли. Изменят ли ситуацию снегопады, пока не известно.

В тексте использованы материалы: Форпост

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Высота снежного покрова в горах Крыма увеличилась до 25 сантиметров. Высота снежного покрова в горах Крыма увеличилась до 12-25 сантиметров.

Аномальные холода ожидаются в Крыму до 20 января. Аномально холодная погода ожидается в Крыму в ближайшие двое суток.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 18 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 18 января.

В Крыму продолжается экстремальный снегопад. В воскресенье на территории Крымского полуострова продолжатся снегопады с сильным ветром и гололедицей. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Республике Крым, сославшись на прогнозы крымского Гидрометцентра.

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