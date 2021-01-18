Общество
На смену арктическим морозам в Крым придет средиземноморское тепло
Теплый атмосферный фронт сменит аномальную для Крыма холодную погоду.
Об этом сообщила руководитель крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.
До 20 января в Крыму еще будет аномально холодно. Однако уже 21 января на смену арктическому вторжению придут воздушные массы с Юга, а осадки прекратятся.
«С акватории Средиземного моря придут теплые воздушные массы, и температура резко повысится. В четверг и пятницу дневные температуры положительные —+4…+9 градусов. В субботу и воскресенье будет вообще тепло —+8…+11 градусов днем и +3…+8 градусов ночью», — рассказала синоптик.
Как сообщалось, в Крыму с 2020 года из-за засухи обмелели водохранилища. В Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах, Алуште, Евпатории и Ялте вода подается по часам.
В начале января на полуострове прошли дожди, которые, по мнению экспертов, существенно на сложившуюся в Крыму ситуацию с водообеспечением не повлияли. Изменят ли ситуацию снегопады, пока не известно.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Аномальные холода ожидаются в Крыму до 20 января. Аномально холодная погода ожидается в Крыму в ближайшие двое суток.
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