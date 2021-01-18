На Ангарском перевале в Крыму потерялся девятилетний ребенок

Девятилетний ребенок потерялся во время прогулки с родителями на Ангарском перевале.

Об этом сообщили пресс-службе МЧС Республики Крым.

По информации спасателей, сообщение о пропаже несовершеннолетнего поступило в воскресенье около полудня. Дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда, которая в выходные безвылазно находилась на перевале, отправилась на поиски.

Шустрое чадо нашли через 20 минут возле трассы в районе поста ГИБДД.

«Ребенок был передан родителям, в медицинской помощи не нуждался», - пояснили в ведомстве.

Всего, по данным МЧС республики, за прошедшие выходные спасатели 37 раз выезжали по сообщениям о помощи. В результате помощь была оказана 10 людям, которые получили травмы при катании по снегу в районе Ангарского перевала и на вершине Ай-Петри, четверо из них – дети.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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