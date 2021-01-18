«Летние шины»: власти нашли проблему с пробками на «Тавриде»

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Проблему с образованием пробок на трассе «Таврида» в сильные снегопады на выходных объяснили дорожно-транспортными происшествиями из-за летних шин.

Об этом сообщили в пресс-службе федерального казенного учреждения «Упрдор «Тамань» Росавтодора, в ведении которого находится трасса.

«В период с 16 января и в настоящее время работы ведутся в круглосуточном режиме, обработка дорожного полотна технической солью производится раз в час. Большинство заторовых ситуаций возникает по причине использования водителями летней резины, которая в зимних условиях нередко служит причиной дорожно-транспортных происшествий. В результате проведения комплекса работ были полностью ликвидированы заторы на дорогах региона», – сообщили в пресс-службе.

За выходные дорожники обработали трассу 350 тоннами технической соли. «Для устранения последствий неблагоприятных явлений на трассе беспрерывно работает дорожная техника: комбинированные дорожные машины и автогрейдеры», – пояснили в пресс-службе.

Всего в настоящее время в работах по расчистке «Тавриды» от снежных завалов работает 30 единиц техники.

Ранее в соцсетях появились жалобы на плохое качество уборки трассы «Таврида». Из-за снежных завалов образовывались многокилометровые пробки на разных участках дороги. С этого года обслуживанием трассы занимается компания «ЕТС Крым», определенная по результатам конкурсных процедур. Связано это с тем, что строительство трассы завершено, она перешла в ведение Федерального дорожного агентства и ее структуры «Упрдор «Тамань».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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