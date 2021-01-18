Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух -7
море +10

Происшествия

«Летние шины»: власти нашли проблему с пробками на «Тавриде»

18:02 понедельник, 18 января 2021
«Летние шины»: власти нашли проблему с пробками на «Тавриде»

фото © Новости Крыма

Проблему с образованием пробок на трассе «Таврида» в сильные снегопады на выходных объяснили дорожно-транспортными происшествиями из-за летних шин.

Об этом сообщили в пресс-службе федерального казенного учреждения «Упрдор «Тамань» Росавтодора, в ведении которого находится трасса.

«В период с 16 января и в настоящее время работы ведутся в круглосуточном режиме, обработка дорожного полотна технической солью производится раз в час. Большинство заторовых ситуаций возникает по причине использования водителями летней резины, которая в зимних условиях нередко служит причиной дорожно-транспортных происшествий. В результате проведения комплекса работ были полностью ликвидированы заторы на дорогах региона», – сообщили в пресс-службе.

За выходные дорожники обработали трассу 350 тоннами технической соли. «Для устранения последствий неблагоприятных явлений на трассе беспрерывно работает дорожная техника: комбинированные дорожные машины и автогрейдеры», – пояснили в пресс-службе.

Всего в настоящее время в работах по расчистке «Тавриды» от снежных завалов работает 30 единиц техники.

Ранее в соцсетях появились жалобы на плохое качество уборки трассы «Таврида». Из-за снежных завалов образовывались многокилометровые пробки на разных участках дороги. С этого года обслуживанием трассы занимается компания «ЕТС Крым», определенная по результатам конкурсных процедур. Связано это с тем, что строительство трассы завершено, она перешла в ведение Федерального дорожного агентства и ее структуры «Упрдор «Тамань».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пенсионерка на «жигулях» убила двух мужчин на пешеходном переходе. 60-летняя жительница Крыма, управляя автомобилем «Лада Веста», наехала на переходивших проезжую часть по пешеходному переходу двух мужчин.

Десять человек травмировались при катании на Ай-Петри и Ангарском перевале. Жители и гости Крыма отправились в заснеженные горы, чтобы покататься на санках, лыжах или «ватрушках».

Несколько машин столкнулись на феодосийской трассе из-за заноса грузовика. ДТП с участием семи автомобилей произошло вблизи феодосийского села Насыпное.

Встреча на Чатыр-Даге: альпинисты столкнулись со стадом коз. Небольшое стадо коз встретилось крымским походникам на вершине Чатыр-Дага.

Происшествия
«Летние шины»: власти нашли проблему с пробками на «Тавриде»

«Летние шины»: власти нашли проблему с пробками на «Тавриде»

Проблему с образованием пробок на трассе «Таврида» в сильные снегопады на выходных объяснили дорожно-транспортными происшествиями из-за летних шин.

Коронавирус в Крыму
«Грязь и тараканы»: в Севастополе активно обсуждают пост о ковидном госпитале

«Грязь и тараканы»: в Севастополе активно обсуждают пост о ковидном госпитале фото

В отделении для больных с коронавирусной инфекцией севастопольской городской больницы №1 антисанитария и отсутствие элементарных удобств.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Константинов признался, что переболел, но не сказал чем

Константинов признался, что переболел, но не сказал чем

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что «переболел».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации