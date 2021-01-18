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Водный кризис

Крымчане сливают воду из батарей отопления для бытовых нужд

17:13 понедельник, 18 января 2021
Крымчане сливают воду из батарей отопления для бытовых нужд

фото © Новости Крыма

Жители Симферополя и Ялты, где действуют ограничения по подаче воды, используют воду из систем центрального отопления для бытовых нужд.

Об этом рассказал замминистра ЖКХ Крыма Исмет Аблаев на совещании по проблемам водоснабжения региона.

«В связи с графиками подачи воды возникают такие случаи, что жители многоквартирных жилых домов пользуются водой из системы отопления для технических нужд. Это приводит к завоздушиванию стояка либо всего жилого дома. По факту выезда сотрудников управляющих компаний и теплоснабжающих предприятий выявляются эти факты», – сказал Аблаев.

По словам замминистра, по сравнению с прошлым годом обращений по поводу завоздушивания систем отопления стало гораздо больше.

Как сообщалось ранее, из-за дефицита питьевой воды в Симферополе, Ялте, а также ряде населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов были введены графики. Они предусматривают подачу воды по шесть часов в день: три часа утром и три часа вечером.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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