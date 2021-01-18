Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Восемь человек с коронавирусом умерли в Крыму за сутки ● Снег остановил распространение коронавируса в Крыму: сводка за сутки ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
Коронавирус выявлен в Севастополе у 95 человек за сутки, умерли пятеро
фото © meduza.io
Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 95 человек.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 18 января зарегистрировано 95 новых случаев заболевания COVID-19. 40 человек выписаны после выздоровления», – говорится в сообщении.
За сутки подтверждена смерть пяти человек с COVID-19 в возрасте от 57 до 85 лет.
Всего в Севастополе подтверждено 8 416 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. В настоящий момент выздоровели 7 600 человек, 324 умерло.
В Крыму коронавирус с начала пандемии подтвержден у 29 762 человек. Выздоровевших за весь период 23 685 человек, умерли 654 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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