Коронавирус выявлен в Севастополе у 95 человек за сутки, умерли пятеро

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Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 95 человек.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 18 января зарегистрировано 95 новых случаев заболевания COVID-19. 40 человек выписаны после выздоровления», – говорится в сообщении.

За сутки подтверждена смерть пяти человек с COVID-19 в возрасте от 57 до 85 лет.

Всего в Севастополе подтверждено 8 416 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. В настоящий момент выздоровели 7 600 человек, 324 умерло.

В Крыму коронавирус с начала пандемии подтвержден у 29 762 человек. Выздоровевших за весь период 23 685 человек, умерли 654 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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