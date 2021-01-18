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Коронавирус в Крыму

Коронавирус выявлен в Севастополе у 95 человек за сутки, умерли пятеро

10:28 понедельник, 18 января 2021
Севастополь
Коронавирус выявлен в Севастополе у 95 человек за сутки, умерли пятеро

фото © meduza.io

Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 95 человек.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 18 января зарегистрировано 95 новых случаев заболевания COVID-19. 40 человек выписаны после выздоровления», – говорится в сообщении.

За сутки подтверждена смерть пяти человек с COVID-19 в возрасте от 57 до 85 лет.

Всего в Севастополе подтверждено 8 416 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. В настоящий момент выздоровели 7 600 человек, 324 умерло.

В Крыму коронавирус с начала пандемии подтвержден у 29 762 человек. Выздоровевших за весь период 23 685 человек, умерли 654 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Снег остановил распространение коронавируса в Крыму: сводка за сутки. За 17 января на территории Республики Крым зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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Коронавирус выявлен в Севастополе у 95 человек за сутки, умерли пятеро

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