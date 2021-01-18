Коронавирус в Крыму
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Константинов признался, что переболел, но не сказал чем
фото © Новости Крыма
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что «переболел».
В связи с этим он даже решил общаться с журналистами без маски.
«Я сниму маску как человек переболевший, мне можно», – сказал Константинов, начиная свое общение с журналистами.
Спикер Госсовета Крыма не уточнил, чем именно переболел. Присутствовавшие на встрече журналисты решили, что речь идет про коронавирусную инфекцию.
Известно, что коронавирусом в Крыму переболели председатель правительства республики Юрий Гоцанюк, вице-премьер Елена Романовская, министр транспорта Крыма Евгений Исаков. 4 января в COVID-госпитале скончался руководитель МЧС Крыма Сергей Шахов. Официальной информации о заражении коронавирусом депутатов Государственного совета Крыма не поступало.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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