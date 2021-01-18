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Водный кризис

Когда Крыму ждать следующей засухи

19:29 понедельник, 18 января 2021
Когда Крыму ждать следующей засухи

фото © reddevol.com

Следующий засушливый период в Крыму может наступить через шесть-восемь лет, поэтому проект опреснения воды стоит отложить.

Об этом сообщил завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко.

Как отметили в пресс-службе КФУ им. Вернадского, ученый считает, что лучше сфокусировать внимание на улучшении способов сбора и транспортировки воды из естественных источников, так как пик засухи в Крыму уже пройден.

Кроме того, Николенко считает, что при реализации опреснительных проектов Крым столкнется с техническими и экологическими вызовами.

«Для разворачивания опреснительной деятельности еще нет закрепленных требований в области санитарных норм и правил по экологии, по здравоохранению. Даже для начала подобных экспериментов Крыму нужно документальное подтверждение и успешное прохождение экспертизы проекта в различных контролирующих органах», – рассказал он.

Эксперт добавил, что следующие годы станут многоводными для полуострова, и для него стало неожиданностью решение создавать опреснительный завод в Ялте.

«Земли ЮБК распределены, свободных береговых зон и так совсем немного. При строительстве и эксплуатации опреснительного завода необходимо создавать санитарную зону предприятия и места забора морской воды. А как ее создавать в этом курортном городе? Тем более следующие годы вероятнее всего будут многоводными для Крыма, и  необходимость в работающих опреснительных заводах исчезнет», – уточнил он.

Ученый также подчеркнул, что в России запрещено сбрасывать в море высокоминерализованные стоки с содержанием натрия и хлоридов более 19 граммов на литр, а при рассматриваемых технологиях этот лимит будет превышен.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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