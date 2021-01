Какой сегодня праздник 18 января

фото © pixabay.com

Сегодня, 18 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)

Фото АИФ-Украина

18 января Русская Православная церковь отмечает день Навечерия Богоявления Господня или Крещенский сочельник.

Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Иоанново Крещение было, по сути, очистительным омовением. Христианское же крещение понимается как взятие на себя креста.

День рождения детского телевидения в России

День рождения детского телевидения — праздник, который ежегодно отмечает вся Россия 18 января. Призванием телевизионных передач для самых маленьких всегда было привитие чадам хороших качеств. Такие программы как «Ералаш» и «Спокойной ночи, малыши!» заложили в нас лучшие черты - отзывчивость, сострадание, милосердие и настоящее дружелюбие.

День рождения детского телевещания нечто большее, чем просто праздничный день. Это день великой организации — главной редакции детских программ. Каналы в этот день транслируют большее количество детских фильмов и мультфильмов, а некоторые организации собирают просмотр старых картин на проекторах.

День зажигания маяка

Если ночь тихими шагами крадется в твою душу, а сердце заволакивает тьма, надо зажечь маяк. И тогда в твоей душе загорится путеводный огонек надежды, который покажет верный путь еще многим потерянным в этом мире.

Также сегодня, 18 января, отмечают такие праздники:

- День Главного командования ВВС России

- День Мартина Лютера Кинга в США

- День праздничного ожидания

- Международный день фетиша (International Fetish Day)

- День Винни Пуха (Winnie the Pooh Day) в США

- День пекинской утки (National Peking Duck Day) в США

- День вооруженных сил Таиланда

- День революции в Тунисе

- День основания города Лима в Перу

- День штата Мичиган (National Michigan Day) в США

- День кофейного гурмана (National Gourmet Coffee Day) в США

Сегодня именины празднуют: Григорий, Аполлинария, Лукьян, Мина, Михей, Роман, Саис, Синклитикия, Татьяна, Феоид, Феона, Феопент (Феопемпт), Фома, Фостирий.

Что происходило 18 января в прошлые годы

1535 - Испанский конкистадор Франсиско Писарро основал в Перу город Лима.

1654 - Переяславская Рада приняла решение о присоединении Украины к России.

1778 - Английский мореплаватель Джеймс Кук стал первым европейцем, который увидел современные Гавайские острова

1788 - В Ботаническом заливе появились первые английские поселенцы, имевшие учредить в Австралии исправительные колонии для преступников.

1825 - В Москве открыто новое здание Большого театра, построенного в стиле классицизма по проекту архитектора Осипа Бове.

1919 - большевистское правительство Украины приняло решение об отделении церкви от государства

1926 - на Арбате в кинотеатре «Художественный» прошла премьера фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Фильм постоянно включается кинокритиками в десятку лучших фильмов всех времен и народов.

1934 - английский полицию снабдили карманными радиоприемниками, по которым передавали данные о совершенных преступлениях. Первым задержанным уже через 15 минут после совершения преступления оказался вор, похитивший в Брайтоне три пальто.

1943 - прорыв советскими войсками блокады Ленинграда. Блокада длилась 900 дней.

1944 - на Волыни состоялись первые серьезные столкновения Украинской повстанческой армии с войсками НКВД.

1964 - американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья.

1964 - «Битлз» впервые попали в американский хит-парад с песней «I want to hold your hand», занявшая 45-е место. Через две недели она уже возглавляла список самых популярных песен.

1980 - альбом «The Wall» группы Pink Floyd возглавил чарт «Биллборд». Этот альбом стал одной из самых известных работ группы.

1991 - Бундестаг четвертый раз выбрал федеральным канцлером лидера партии ХДС Гельмута Коля. Сформированный им новое правительство объединенной Германии в этот день принял присягу; впервые среди министров было четыре женщины.

1996 - На носители нового типаDVDвышло первое программное обеспечение: электронный телефонный справочник от компании Digital Directory Assistance. Данные, которые ранее занимали 6 дисков CD-ROM, поместились на одном диске DVD.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 18 января.

