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«Из-за Крыма»: Литва хочет запретить Киркорову въезд в страну
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Министерство иностранных дел Литвы подало в Департамент миграции при МВД Литовской Республики обращение с просьбой о включении российского артиста Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику.
Причина – визиты артиста в Крым.
Информация об этом размещена на сайте МИД Литвы.
Как указано в сообщении ведомства, в заявлении, подписанном министром Габриелюсом Ландсбергисом, говорится, что известный исполнитель «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины во время своих неоднократных визитов на незаконно аннексированный полуостров Крым и тем самым косвенно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».
«Мы будем систематически оценивать всех действующих лиц, которых Россия пытается использовать, распространяя свою внешнюю политику и стремясь повлиять на литовский народ», – цитирует Ландсбергиса пресс-служба МИД Литвы.
Реакции самого Киркорова или его представителей пока нет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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