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«Из-за Крыма»: Литва хочет запретить Киркорову въезд в страну

18:37 понедельник, 18 января 2021
«Из-за Крыма»: Литва хочет запретить Киркорову въезд в страну

фото © rbc.ru

Министерство иностранных дел Литвы подало в Департамент миграции при МВД Литовской Республики обращение с просьбой о включении российского артиста Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику.

Причина – визиты артиста в Крым.

Информация об этом размещена на сайте МИД Литвы.

Как указано в сообщении ведомства, в заявлении, подписанном министром Габриелюсом Ландсбергисом, говорится, что известный исполнитель «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины во время своих неоднократных визитов на незаконно аннексированный полуостров Крым и тем самым косвенно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».

«Мы будем систематически оценивать всех действующих лиц, которых Россия пытается использовать, распространяя свою внешнюю политику и стремясь повлиять на литовский народ», – цитирует Ландсбергиса пресс-служба МИД Литвы.

Реакции самого Киркорова или его представителей пока нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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