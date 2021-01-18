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Итоги каникулов: в Севастополе заразились более 60 учителей
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Более трех тысяч севастопольских учителей прошли тестирование на коронавирусную инфекцию перед началом третьей учебной четверти.
Как сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, заражение выявлено у 64 человек.
«64 человека – это достаточно много», – цитирует Денисова «Новый Севастополь».
Он отметил, что учителя с заражением не допущены к работе. Они находятся под контролем и получают лечение.
Тестирование для учителей перед началом второй четверти осенью прошлого года не выявило заражений.
В Севастополе вакцину от коронавируса учителя получают в первых рядах наряду с медработниками. По состоянию на 18 января прививку от COVID-19 получили 720 учителей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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