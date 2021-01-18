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Коронавирус в Крыму

Итоги каникулов: в Севастополе заразились более 60 учителей

15:52 понедельник, 18 января 2021
Севастополь
Итоги каникулов: в Севастополе заразились более 60 учителей

фото © education.24tv.ua

Более трех тысяч севастопольских учителей прошли тестирование на коронавирусную инфекцию перед началом третьей учебной четверти.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, заражение выявлено у 64 человек.

«64 человека – это достаточно много», – цитирует Денисова «Новый Севастополь».

Он отметил, что учителя с заражением не допущены к работе. Они находятся под контролем и получают лечение.

Тестирование для учителей перед началом второй четверти осенью прошлого года не выявило заражений.

В Севастополе вакцину от коронавируса учителя получают в первых рядах наряду с медработниками. По состоянию на 18 января прививку от COVID-19 получили 720 учителей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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