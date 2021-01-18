Итоги каникулов: в Севастополе заразились более 60 учителей

фото © education.24tv.ua

Более трех тысяч севастопольских учителей прошли тестирование на коронавирусную инфекцию перед началом третьей учебной четверти.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, заражение выявлено у 64 человек.

«64 человека – это достаточно много», – цитирует Денисова «Новый Севастополь».

Он отметил, что учителя с заражением не допущены к работе. Они находятся под контролем и получают лечение.

Тестирование для учителей перед началом второй четверти осенью прошлого года не выявило заражений.

В Севастополе вакцину от коронавируса учителя получают в первых рядах наряду с медработниками. По состоянию на 18 января прививку от COVID-19 получили 720 учителей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе младенцев опять используют в магазинных кражах. Семейная пара, используя коляску с ребенком для перевозки похищенного, обокрала севастопольский супермаркет на 4 тысячи рублей и теперь может получить 5 лет тюрьмы.

Школы Крыма начали учебный год в очном формате. Все школы и учреждения среднего профессионального образования в республике начали обучение в классическом очном формате.

Не все учителя Севастополя соглашаются на вакцинацию от коронавируса. В настоящий момент в Севастополе привито 267 учителей.

В Крыму откроется институт медиа и дизайна. В Крыму в 2022 году начнет работать новое учебное заведение от КФУ - институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна, заявил ректор вуза Андрей Фалалеев.