«Грязь и тараканы»: в Севастополе активно обсуждают пост о ковидном госпитале

фото © Яна Карлина

В отделении для больных с коронавирусной инфекцией севастопольской городской больницы №1 антисанитария и отсутствие элементарных удобств.

Об этом в социальной сети «Вконтакте» написала одна из пациенток и опубликовала фотографии.

«Вот и меня настиг пресловутый Covid- 19. Попала я на 16 день заболевания в 1- ую городскую в инфекционное отделение. Грязь в палатах ,воды питьевой нет ,а когда домой мне звонили из ковидного штаба интересовались моим здоровьем всегда на мои жалобы предлогами пить щелочную воду до 3-х литров. И где же эта пресловутая щелочная вода в ковидном отделении 1-ой гор.больницы!? В кранах течет ледяная вода. Душа нет вообще. Полнейшее отсутствие возможности для личной гигиены. А фото с тараканами и грязью прилагаю. И это все безобразие на фоне пандемии в городе Федерального Значения СЕВАСТОПОЛЬ!!!!!», – пишет Яна Карлина в группе «Черный список Севастополь».

Мнения участников обсуждения разделились: одни пишут, что уборку можно сделать и самим, другие акцентируют внимание на том, что выделенные миллиардные средства расходуются непонятно куда.

«Странно что хватило сил встать и сфотографировать, а на то чтоб убрать мусор силы закончились», – комментирует Evgen Babkin.

«Evgen, может нужно было найти в себе силы и самой полечиться, а то ишь, улеглась в больницу на шару... И дихлофос прихватить забыла тараканов потравить… Тут ведь главная задача, культурный кластер строить, а больницы никому не нужны. Условия еще какие то подавай, да?» – отвечает ему Александр Кобец.

»... насчет прелестей гор.больницы нашей, это не новость, там никогда почти хороших условий не было, и фоткать и размещать картинки тут и писать свое «фее», не решит проблему ну никак», – отмечает Екатерина Корнейчук.

«Екатерина, так молчите дальше - лежите в грязных больницах без квалифицированного персонала , в грязных палатах . А в это время вам Губер построит Парк , Сквер , Церковь, театр , какой то культурный центр , в Балаклаве Яхт клуб ! Вместо Очистных , школ , больниц . А вы так же ему будете писать на его страничке - о Боже какой же он хороший руководитель», – отвечает ей Антон Пузынин.

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