Десять человек травмировались при катании на Ай-Петри и Ангарском перевале

Жители и гости Крыма отправились в заснеженные горы, чтобы покататься на санках, лыжах или «ватрушках».

В МЧС республики сообщили, что в связи с этим участились случаи травмирования.

Всего спасатели за несколько снежных дней помогли шести взрослым и четырем детям, травмировавшимся при активном отдыхе в горах. Спасательные работы велись с основном в районе Ангарского перевала и плато Ай — Петри.

МЧС напомнило, что катание на практически неуправляемых «ватрушках» травмоопасно. Люди получают переломы, ушибы, вывихи, и это в лучшем случае. «Ватрушки» быстро набирают скорость, поэтому их направление движения скорректировать практически нельзя.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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