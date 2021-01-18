Происшествия
Десять человек травмировались при катании на Ай-Петри и Ангарском перевале
Жители и гости Крыма отправились в заснеженные горы, чтобы покататься на санках, лыжах или «ватрушках».
В МЧС республики сообщили, что в связи с этим участились случаи травмирования.
Всего спасатели за несколько снежных дней помогли шести взрослым и четырем детям, травмировавшимся при активном отдыхе в горах. Спасательные работы велись с основном в районе Ангарского перевала и плато Ай — Петри.
МЧС напомнило, что катание на практически неуправляемых «ватрушках» травмоопасно. Люди получают переломы, ушибы, вывихи, и это в лучшем случае. «Ватрушки» быстро набирают скорость, поэтому их направление движения скорректировать практически нельзя.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Встреча на Чатыр-Даге: альпинисты столкнулись со стадом коз. Небольшое стадо коз встретилось крымским походникам на вершине Чатыр-Дага.
Бурятская спортсменка едва не травмировалась в Долине привидений в Крыму. Титулованная бурятская борица Ирина Ологонова находится сейчас в Крыму. Судя по тому, что фотографии оттуда выкладывают и другие члены сборной России, там проходят тренировочные сборы.
Севастополец выпил и взял автомобиль покататься. В Севастополе сотрудники ДПС оперативно задержали пьяного угонщика.
В Севастополе перевернувшийся автомобиль уехал с места ДТП. Днем 17 января легковой автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие на улице Яблочкова в Инкермане и перевернулся.
Не из-за погоды: власти Ялты отменили крещенские купания
Традиционные массовые крещенские купания в Ялте в этом году не будут проводиться из-за ситуации с коронавирусом.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Константинов признался, что переболел, но не сказал чем
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что «переболел».
Движение по дороге на ЮБК перекрыто из-за сугробов
Сугробы привели к образованию многокилометровой пробки на Ялтинской трассе. Для очистки снежных завалов движение по трассе перекрыто.
вчера
Аксенов назвал уборку дорог в Крыму в снегопад отвратительной
Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал наказать ответственных за уборку снега на территории республики. Работу коммунальных служб во время снегопада он назвал отвратительной.