Водный кризис
Развитие сюжета: Когда Крыму ждать следующей засухи ● Скважина в Форосе даст ялтинцам дополнительно около тысячи кубометров воды в сутки ● Крымчане сливают воду из батарей отопления для бытовых нужд ● В правительстве России уверены, что опреснение не решит проблему Крыма ● В воде в домах Симферополя появился неприятный запах
Дефицит воды в Крыму: власти Ялты надеются на чудо
фото © Новости Крыма
Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что дополнительный приток воды сейчас региону дают водопады.
По ее информации, за сутки Ялта получила около 50 тыс. кубов воды за счет дополнительных источников. Вместе с этим, она отметила, что наполняемость водохранилищ остается плохой и это «вызывает опасения».
Об этом она сказала 18 января на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения.
«Ялту перевели на увеличенный график подачи воды – 4 часа утром, 4 – вечером. Сегодня будем подводить итоги, что нам дают притоки дополнительные. Потому что не сильно увеличиваются объемы воды в водохранилищах. Это вызывает сильные опасения у нас и тревогу. Мы надеемся, что снег будет таять в горах и это даст нам дополнительные притоки. Живем в ожидании чуда», – сказала Павленко.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что «чудес ждать не стоит».
11 января сообщалось, что в Ялте решили увеличить подачу воды на два часа. Также власти Ялты сообщили, что уже выбран земельный участок для строительства опреснительной установки.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчане сливают воду из батарей отопления для бытовых нужд. Жители Симферополя и Ялты, где действуют ограничения по подаче воды, используют воду из систем центрального отопления для бытовых нужд.
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Дефицит воды в Крыму: власти Ялты надеются на чудо
Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что дополнительный приток воды сейчас региону дают водопады.
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