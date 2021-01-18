Дефицит воды в Крыму: власти Ялты надеются на чудо

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Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что дополнительный приток воды сейчас региону дают водопады.

По ее информации, за сутки Ялта получила около 50 тыс. кубов воды за счет дополнительных источников. Вместе с этим, она отметила, что наполняемость водохранилищ остается плохой и это «вызывает опасения».

Об этом она сказала 18 января на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения.

«Ялту перевели на увеличенный график подачи воды – 4 часа утром, 4 – вечером. Сегодня будем подводить итоги, что нам дают притоки дополнительные. Потому что не сильно увеличиваются объемы воды в водохранилищах. Это вызывает сильные опасения у нас и тревогу. Мы надеемся, что снег будет таять в горах и это даст нам дополнительные притоки. Живем в ожидании чуда», – сказала Павленко.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что «чудес ждать не стоит».

11 января сообщалось, что в Ялте решили увеличить подачу воды на два часа. Также власти Ялты сообщили, что уже выбран земельный участок для строительства опреснительной установки.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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