Бурятская спортсменка едва не травмировалась в Долине привидений в Крыму

фото © Фото:страница Ирины Ологоновой

Титулованная бурятская борица Ирина Ологонова находится сейчас в Крыму. Судя по тому, что фотографии оттуда выкладывают и другие члены сборной России, там проходят тренировочные сборы.

Накануне на своей странице Ирина рассказала о восхождении на гору в Долине привидений. По ее словам, в целом все прошло нормально, за исключением маленьких инцидентов.

- Поскользнулась три раза, из них два раза одной и той же рукой в колючку (больновато) и третий раз чуть без колена не осталась, - поделилась борица.

Она оценила совершенное восхождение как «хорошую» нагрузку и заявила, что довольна.

Долина привидений в Крыму – популярный у туристов горный маршрут. Такое необычное название появилось благодаря каменным изваяниям причудливых форм, образовавшимся в результате воздействия природных стихий. В долине находятся каменные столбы различных размеров. Здесь их насчитывается более сотни. Эти фигуры напоминают людей, животных, птиц, разнообразные предметы. Причём на протяжении светового дня, когда меняется освещение в долине, одна и та же природная скульптура в разное время напоминает разные образы. Долина привидений известна еще тем, что тут снимались фрагменты фильма «Кавказская пленница». Здесь находится знаменитый камень, на котором исполняла песню Наталья Варлей. Также здесь растет «Орех Никулина», с которого он упал во время съемок.

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