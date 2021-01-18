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Братское кладбище в Севастополе разрушается.

Об этом сообщил настоятель Свято-Никольского храма, расположенного на территории кладбища, Георгий Поляков.

По его словам, надгробия уничтожило время, бомбежки времен Второй мировой войны и вандалы.

«Вы увидите срезанные на братских могилах кресты. Ведь это их нужно было специально срезать, металлические кресты. Знаете, есть уроды, которые творят пакости, а есть духовные уроды. Они страшней. Подхожу, мужчина рубит топором дерево. У него стоит такая колясочка рядом. Я ему говорю, что вы делаете, а он мне – а что, я топить, домой», – рассказал настоятель.

Ранее сообщалось, что в Керчи появились трещины на постаменте памятника Владимиру Ленину, установленном на центральной площади.

Перед этим сообщалось, что ротонда на набережной Алушты, которая считается визитной карточкой города, оказалась под угрозой разрушения.

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