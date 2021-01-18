Более четырех миллионов автомобилей проехало по Крымскому мосту за 2020 год

За 2020 год по мосту через Керченский пролив проехало более четырех миллионов автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе крымского линейного управления МВД России на транспорте.

«По Крымскому мосту за год проследовало свыше четырех миллионов единиц транспорта», – сообщили в ведомстве.

Ранее Министерство курортов и туризма Крыма сообщило, что в новогодние праздники с 27 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно в Крыму отдохнуло 239,7 тысяч туристов.

Ранее глава комитета по туризму, курортам и спорту парламента Крыма Алексей Черняк сообщал, что власти ожидают до 500 тыс. отдыхающих на новогодних праздниках на полуострове. Уменьшение цифр вдвое Черняк объяснил ухудшением ситуации с коронавирусом и связанными с этим ограничениями, введенными на полуострове.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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