Аномальные холода ожидаются в Крыму до 20 января

Аномально холодная погода ожидается в Крыму в ближайшие двое суток.

Согласно распространенному главным управление МЧС по Республике Крым штормовому предупреждению, температура воздуха опустится на 7-8 градусов ниже нормы.

«В связи с вторжением холодного арктического воздуха с 16 по 20 января в Крыму ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Максимальные температуры воздуха составят 5-10 градусов мороза, минимальные 10-15 градусов мороза», – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что в связи с непогодой высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и возможно увеличение количества ДТП и нарушение транспортного сообщения. Существует угроза падения линий электропередач и рекламных конструкций. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, подчеркнули в МЧС.

Спасатели рекомендуют не отправляться в горно-лесную местность, по возможности исключить из маршрутов движения Грушевский и Ангарский перевалы, а также выезд на плато Ай-Петри. Дабы не получить обморожение или переохлаждение, следует исключить длительное пребывание на улице. Также из-за угрозы возникновения пожаров не следует нагружать электросети обогревателями высокой мощности. Находясь на улице, следует обращать внимание на линии электропередач и рекламные щиты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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