Аксенов назвал уборку дорог в Крыму в снегопад отвратительной

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Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал наказать ответственных за уборку снега на территории республики. Работу коммунальных служб во время снегопада он назвал отвратительной.

Самая плохая ситуация, по словам главы республики, была в Симферополе.

«Со своей стороны решения определенные, в том числе и организационные, завтра-послезавтра. Сейчас мы анализируем ситуацию, кто провалился. Провалился город Симферополь. Здесь Валентину Валентиновичу (Демидову, замглавы администрации Симферополя) досталось наследие, понятно. Там господин Русин (замглавы администрации города Анатолий Русин) был уволен. Однако это не снимает с главы администрации ответственности в части уборки дорог, и с точки зрения подготовки, качества уборки, своевременности вывода техники и так далее», – сказал Аксенов.

Он поручил администрации крымской столицы посчитать количество недостающей спецтехники. Глава Крыма также извинился перед крымчанами и туристами за состояние трассы «Таврида». «Приношу извинения, конечно, всем крымчанам и гостям Крыма, вчера была пробка там до пяти часов, в ручном режиме вчера расталкивали. К сожалению, у нас ответственность несут за расчистку дороги федеральные службы, и подрядчик выбирался непосредственно по постановлению правительства федерального, – сказал Аксенов. – Сейчас в ручном режиме технику МЧС подняли, министерство обороны проговорили. Опять авария на трассе, опять пробка. Поэтому будет служебное расследование. Однозначно, все виновны в плохом качестве подготовки к уборке и так далее, будут наказаны».

Аксенов уточнил, что контролировать ход уборки на федеральной трассе должны были профильный вице-премьер и министр транспорта республики.

Ранее сегодня коммунальные службы Симферополя отчитались о привлечении дополнительной спецтехники к работе по уборке снега, а также об организации работы по обработке улиц.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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