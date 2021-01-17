ВВС США отработали атаку на Крым

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Американские ВВС продемонстрировали возможности над Черным морем.

Вооруженные силы США и их союзники по блоку НАТО усиливают свое присутствие в стратегически важном черноморском регионе. Как сообщили в Пентагоне, в нейтральных водах Черного моря прошли учения, в которых приняли участие самолеты и беспилотники ВВС США, Великобритании и Румынии. Согласно заявлениям официальных лиц, в ходе учений была отработана атака ракетами «воздух-земля».

Военные самолеты стран-участниц блока НАТО провели совместные учения с целью оценить возможности российской противовоздушной обороны в Крыму. В учениях были задействованы многоцелевые истребители F-16 из 31-го истребительного авиаполка ВВС США, дислоцированного на авиабазе Авиано в Италии.

Согласно официальной информации, самолеты F-16 отрабатывали стратегию нанесения удара высокоточными крылатыми ракетами класса «воздух-поверхность». Прикрытие американских самолетов обеспечивали истребители F-16 ВВС Румынии. Летающие танкеры KC-135 британских ВВС отработали дозаправку самолетов в небе над Черным морем.

Для проведения учений в Румынию передислоцировалась 606-я авиационная эскадрилья 31-го истребительного авиаполка ВВС США, которая отработала «тактическое и командное взаимодействие», говорится в официальном сообщении. Связь между союзниками по НАТО обеспечивала 1-я эскадрилья военной связи, которая передислоцировалась в регион с авиабазы Рамштайн в Германии.

Как сообщили в Пентагоне, учения продемонстрировали способность США объединить ресурсы из всех военных сфер, имеющиеся в распоряжении союзников по НАТО. В ведомстве подчеркнули важность создания огневой мощи в регионе, «который противник считает защищенным».

Как отметил военный эксперт Александр Михайловский, «военное присутствие НАТО вблизи российских границ будет только увеличиваться». По словам специалиста, США и их союзники не скрывают своих планов насчет Крыма и к этому нужно быть готовыми.

В тексте использованы материалы: МК

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