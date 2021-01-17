Власть
Возбуждены уголовные дела за незаконную регистрацию таунхаусов в Севастополе
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В Севастополе возбуждены уголовные дела в связи с использованием заведомо подложного документа при регистрации объектов недвижимости. Это выявила проверка прокуратуры.
«С 2017 года три физических лица вели строительство 18 жилых домов блокированной застройки (таунхаусов) по улице Стрелецкая. Вместе с тем земельный участок под застройкой, расположенный в границах ТСН СНТ «Малыш», имеет иной вид разрешенного использования – для строительства индивидуальных жилых домов, – сообщила прокуратура. – Застройщики обратились в Севреестр с целью получения права собственности на дома. При этом они подали в регистрирующий орган заполненные ими декларации об объектах недвижимого имущества, в которые внесли заведомо ложные сведения о том, что строения являются индивидуальными жилыми домами, а также об их инженерно-техническом обеспечении и строительной готовности».
На основании предоставленных подложных документов объекты капитального строительства поставлены на кадастровый учет.
Уголовные дела возбуждены по ч. 5 ст. 327 УК РФ.
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