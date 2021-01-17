Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки

Восемь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 646.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 29 509 человек. Выздоровевших за весь период 23 616 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе выявлен у 94 человек за сутки, скончались пятеро. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 94 человек.

Девять пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за сутки. Девять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Число новых заражений в Крыму стабильно более трехсот в сутки. За 15 января на территории Республики Крым зарегистрировано 328 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Минздрав Крыма опубликовал данные о вакцинации от COVID-19. В Крыму 149 человек получили два укола вакцины от коронавируса.