Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух -6
море +10

Коронавирус в Крыму

Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки

12:52 воскресенье, 17 января 2021

Восемь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 646.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 29 509 человек. Выздоровевших за весь период 23 616 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе выявлен у 94 человек за сутки, скончались пятеро. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 94 человек.

Девять пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за сутки. Девять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Число новых заражений в Крыму стабильно более трехсот в сутки. За 15 января на территории Республики Крым зарегистрировано 328 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Минздрав Крыма опубликовал данные о вакцинации от COVID-19. В Крыму 149 человек получили два укола вакцины от коронавируса.

Происшествия
В Черном море затонул российский сухогруз

В Черном море затонул российский сухогруз

Турция начала операцию по спасению около 15 членов экипажа. Моряки пытаются спастись на шлюпках.

Власть
Как проехать на Ай-Петри: разъяснение Службы автомобильных дорог Крыма

Как проехать на Ай-Петри: разъяснение Службы автомобильных дорог Крыма

Проехать на плато Ай-Петри, чтобы полюбоваться заснеженными крымскими горами, можно только на специальном подготовленном транспорте и со стороны Ялты.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 16 января на территории Республики Крым зарегистрировано 311 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Актуальные темы

В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом

За 13 января на территории Республики Крым зарегистрировано 365 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев с бессимптомным течением заболевания.

14 января

Власть
Возбуждены уголовные дела за незаконную регистрацию таунхаусов в Севастополе

Возбуждены уголовные дела за незаконную регистрацию таунхаусов в Севастополе

В Севастополе возбуждены уголовные дела в связи с использованием заведомо подложного документа при регистрации объектов недвижимости. Это выявила проверка прокуратуры.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации