Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Коронавирус в Севастополе выявлен у 94 человек за сутки, скончались пятеро ● Девять пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за сутки ● Число новых заражений в Крыму стабильно более трехсот в сутки ● Минздрав Крыма опубликовал данные о вакцинации от COVID-19
Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки
Восемь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.
Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 646.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 29 509 человек. Выздоровевших за весь период 23 616 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Севастополе выявлен у 94 человек за сутки, скончались пятеро. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 94 человек.
Девять пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за сутки. Девять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
Число новых заражений в Крыму стабильно более трехсот в сутки. За 15 января на территории Республики Крым зарегистрировано 328 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Минздрав Крыма опубликовал данные о вакцинации от COVID-19. В Крыму 149 человек получили два укола вакцины от коронавируса.
В Черном море затонул российский сухогруз
Турция начала операцию по спасению около 15 членов экипажа. Моряки пытаются спастись на шлюпках.
Как проехать на Ай-Петри: разъяснение Службы автомобильных дорог Крыма
Проехать на плато Ай-Петри, чтобы полюбоваться заснеженными крымскими горами, можно только на специальном подготовленном транспорте и со стороны Ялты.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 16 января на территории Республики Крым зарегистрировано 311 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом
За 13 января на территории Республики Крым зарегистрировано 365 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев с бессимптомным течением заболевания.
14 января
Движение по дороге на ЮБК перекрыто из-за сугробов
23 часа назад
Заповедники в Крыму прекращают работу
22 часа назад
В Крыму продолжается экстремальный снегопад
3 часа назад
Возбуждены уголовные дела за незаконную регистрацию таунхаусов в Севастополе
В Севастополе возбуждены уголовные дела в связи с использованием заведомо подложного документа при регистрации объектов недвижимости. Это выявила проверка прокуратуры.