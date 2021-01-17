Власть
Властям Ялты надоели сто бигбордов, они решили их снести
В Ялте сносят рекламные щиты.
Всего демонтируют порядка ста таких конструкций, сообщает администрация города. Еще обещают, что рекламные носители будут выдержаны в едином художественном и архитектурном стиле.
«Сотрудники администрации сейчас работают над разработкой новой схемы размещения рекламоносителей. Но хочется заверить, что такого числа наружной рекламы в муниципалитете больше не будет. А новые будут более эстетичны, чем нынешние, дизайн и расположение обсудим с архитекторами, художниками, дизайнерами и общественностью», — говорит градоначальник Янина Павленко.
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