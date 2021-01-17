Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух -6
море +10

Власть

Властям Ялты надоели сто бигбордов, они решили их снести

08:13 воскресенье, 17 января 2021
Ялта

В Ялте сносят рекламные щиты.

Всего демонтируют порядка ста таких конструкций, сообщает администрация города. Еще обещают, что рекламные носители будут выдержаны в едином художественном и архитектурном стиле.

«Сотрудники администрации сейчас работают над разработкой новой схемы размещения рекламоносителей. Но хочется заверить, что такого числа наружной рекламы в муниципалитете больше не будет. А новые будут более эстетичны, чем нынешние, дизайн и расположение обсудим с архитекторами, художниками, дизайнерами и общественностью», — говорит градоначальник Янина Павленко.

Ранее Новости Крыма сообщали:

«И так сойдет»: в селе под Алуштой оригинально установили контейнерную площадку. В социальных сетях появилось видео плохо закрепленной контейнерной площадки, которая в любой момент может опрокинуться.

В Алуште хотят использовать воду технических каптажей. В администрации Алушты сообщили, что власти рассматривают возможность использования воды технических каптажей для моек и полива.

Севастопольцам обещают, что свет не отключат из-за водного дефицита. Работоспособности Балаклавской ТЭС не угрожает сложная ситуация с водой в городе – даже при самом худшем сценарии станция сможет какое-то время работать на собственных ресурсах.

На пляже «Золотой» в Балаклаве возвели незаконные сооружения. От пользователя пляжа ждут сноса всего, что не соответствует правовым нормам.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 16 января на территории Республики Крым зарегистрировано 311 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Как окунуться в прорубь и не заболеть: врач в Крыму дал рекомендации

Как окунуться в прорубь и не заболеть: врач в Крыму дал рекомендации

Не стоит окунаться в прорубь на Крещение, если морально вы к этому не готовы.

Коронавирус в Крыму
Ученые объяснили феномен повторного заражения COVID-19

Ученые объяснили феномен повторного заражения COVID-19

Международная группа ученых дала предположительное объяснение феномену повторного заражения COVID-19.

Актуальные темы

В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом

За 13 января на территории Республики Крым зарегистрировано 365 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев с бессимптомным течением заболевания.

14 января

Водный кризис
В Крыму выросло число водохранилищ, достигших «мертвого» объема

В Крыму выросло число водохранилищ, достигших «мертвого» объема фото

Количество крымских водохранилищ, достигающих «мертвого» объема, выросло с 5 до 7.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации