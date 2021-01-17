Власть
Власти Севастополя изымут два земельных участка под застройку в Стрелецкой бухте
Правительство Севастополя утвердило проект планировки территории в районе улиц Гавена и Героев подводников. Решение принято вчера по итогам общественных слушаний.
«Площадь территории в границах проектирования составила 4,2 га. Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков, из которых 3 земельных участка общей площадью около 1,9 га будут относиться к территориям общего пользования, включающим в себя площадки для занятия спортом и организацию уличной дорожной сети», – заявил директор городского департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.
Проект включает два существующих участка общей площадью 0,8 га, которые планируется изъять для государственных нужд, чтобы сделать там территорию общего пользования. «Один площадью 4 тысячи квадратных метров с видом разрешенного использования под многоквартирную жилую застройку, так называемый «Дом у моря», который вызывал большой общественный резонанс. И второй земельный участок площадью 3,8 тысяч квадратных метров почему-то имеет вид разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство», – отметил Жукалов. – В ходе (общественных) обсуждений подано 147 предложений от участников, которые включены в протокол. 146 участников поддержали проект, 1 участник возражал – он непосредственно сам правообладатель этого земельного участка».
Кадастровая стоимость земельных участков, которые планируется изъять, 38 млн рублей.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Земли граждан Украины в Крыму: чего ждать после 20 марта 2021 года. В марте истекает срок, предоставленный собственникам - иностранным резидентам для отчуждения прав собственности на земельные участки, расположенные на приграничных территориях Крыма.
В Крыму продлили срок оформления земельных участков в собственность. В Крыму на год и более продлены некоторые процедуры по оформлению права собственности на земельные участки.
В Крыму обещают еще сильнее прессовать владельцев земли с украинским гражданством. В отношении собственников участков, уклоняющихся от участия в надзорных мероприятиях, могут проводиться выездные проверки без их предварительного уведомления
Власти Крыма готовятся изымать землю граждан для строительства дороги. Для строительства автодороги Симферополь – Евпатория – Мирный из частной собственности будут изыматься земельные участки.
В Черном море затонул российский сухогруз
Турция начала операцию по спасению около 15 членов экипажа. Моряки пытаются спастись на шлюпках.
Как проехать на Ай-Петри: разъяснение Службы автомобильных дорог Крыма
Проехать на плато Ай-Петри, чтобы полюбоваться заснеженными крымскими горами, можно только на специальном подготовленном транспорте и со стороны Ялты.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 16 января на территории Республики Крым зарегистрировано 311 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом
За 13 января на территории Республики Крым зарегистрировано 365 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев с бессимптомным течением заболевания.
14 января
Движение по дороге на ЮБК перекрыто из-за сугробов
23 часа назад
Заповедники в Крыму прекращают работу
22 часа назад
В Крыму продолжается экстремальный снегопад
3 часа назад
Возбуждены уголовные дела за незаконную регистрацию таунхаусов в Севастополе
В Севастополе возбуждены уголовные дела в связи с использованием заведомо подложного документа при регистрации объектов недвижимости. Это выявила проверка прокуратуры.