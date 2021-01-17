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Власть

Власти Севастополя изымут два земельных участка под застройку в Стрелецкой бухте

14:01 воскресенье, 17 января 2021
Севастополь

Правительство Севастополя утвердило проект планировки территории в районе улиц Гавена и Героев подводников. Решение принято вчера по итогам общественных слушаний.

«Площадь территории в границах проектирования составила 4,2 га. Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков, из которых 3 земельных участка общей площадью около 1,9 га будут относиться к территориям общего пользования, включающим в себя площадки для занятия спортом и организацию уличной дорожной сети», – заявил директор городского департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

Проект включает два существующих участка общей площадью 0,8 га, которые планируется изъять для государственных нужд, чтобы сделать там территорию общего пользования. «Один площадью 4 тысячи квадратных метров с видом разрешенного использования под многоквартирную жилую застройку, так называемый «Дом у моря», который вызывал большой общественный резонанс. И второй земельный участок площадью 3,8 тысяч квадратных метров почему-то имеет вид разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство», – отметил Жукалов. – В ходе (общественных) обсуждений подано 147 предложений от участников, которые включены в протокол. 146 участников поддержали проект, 1 участник возражал – он непосредственно сам правообладатель этого земельного участка».

Кадастровая стоимость земельных участков, которые планируется изъять, 38 млн рублей.

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