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Власть

В Севастополе появятся новые образовательные центры

15:30 воскресенье, 17 января 2021
Севастополь

На 99% их оплатят из федеральных средств, на 1% - из городского бюджета.

В двух сельских школах Севастополя будут созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности – в школе № 46 в Орловке и в школе № 47 в Орлином. Об этом сообщалось на заседании правительства Севастополя.

На 99% создание образовательных центров оплачивается федеральным бюджетом в рамках нацпроекта «Образование».

«Субсидия на создание и функционирование двух образовательных организаций, расположенных в сельской местности, составляет 3 миллиона 106 тысяч рублей. <…> В этом году мы получаем эту субсидию, софинансирование города - 1%, это всего лишь 31 тысяча», - сообщила глава департамента образования Елена Богомолова.

Федеральная субсидия предусматривает покупку оборудования для этих центров, должным образом подготовить помещения – задача города. Ею сейчас занимается департамент образования.

По словам Елены Богомоловой, Севастополь будет каждый год подавать заявку на получение этой субсидии для создания образовательных центров в других школах.

В тексте использованы материалы: Форпост

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