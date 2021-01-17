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Происшествия

В Севастополе перевернувшийся автомобиль уехал с места ДТП

19:48 воскресенье, 17 января 2021
Севастополь

Днем 17 января легковой автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие на улице Яблочкова в Инкермане и перевернулся.

Об этом сообщает Главное управление МЧС России по городу Севастополю, сотрудникам которого пришлось ставить машину обратно на колеса.

«Прибыв к месту, спасатели установили, что в ДТП никто не пострадал, однако машина крышей лежит на дорожном полотне, затрудняя движение транспорта на данном участке пути. Используя лебедки, мягкие тросы и другой подручный инвентарь, сотрудники чрезвычайного ведомства произвели стабилизацию транспортного средства. Не потеряв возможности двигаться своим ходом, оно покинуло место происшествия»,- говорится в сообщении.

Сигнал о ДТП был получен около 13 часов. В 14 работы были завершены и дорога стала свободна.

В тексте использованы материалы: Форпост

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