В Крыму спасли пять человек, их автомобиль застрял в снегу на Чатыр-Даге

16 января около 19:30 спасателям поступила информация, что в районе горы Чатыр-Даг застрял автомобиль с людьми.

В 20:25 сотрудники МЧС прибыли в район и начали поиск людей. Работа осложнялась темным временем суток, сложным рельефом местности, снегом и туманом. Несмотря на трудности, к 21:00 пятеро пострадавших были обнаружены и выведены с плато пешком.

В медицинской помощи они не нуждались, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.

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