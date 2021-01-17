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Власть

В Крыму создан оперативный штаб для помощи пострадавшим в непогоду

19:16 воскресенье, 17 января 2021

В Республике Крым из-за ухудшения погодных условий силами Главного управления МЧС России по региону создан оперативный штаб для круглосуточного мониторинга обстановки и оказанию оперативной помощи возможным пострадавшим.

Об этом заявил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.

«На территории региона действует штормовое предупреждение. Осадки в виде снега зарегистрированы на территории ГО Алушта, двух перевалов и Ай-Петри. Организовано информирование население. Центром управление в кризисных ситуациях организовано тесное сотрудничество с ЕДДС муниципальных образований и подведомственных организаций Минтранса. На базе Главного управление развернут оперативный штаб», - заявил он.

Также силы МЧС готовы развернуть мобильные пункты обогрева, в которых водители и пассажиры могут обогреться, отдохнуть, зарядить гаджеты и выпить горячий чай.

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