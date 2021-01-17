Общество
В Крыму продолжается экстремальный снегопад
фото © Новости Крыма
В воскресенье на территории Крымского полуострова продолжатся снегопады с сильным ветром и гололедицей. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Республике Крым, сославшись на прогнозы крымского Гидрометцентра.
«В течение суток 17 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильный снег, местами метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица; усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с», - отметили в ведомстве.
Оперативные группы регионального главка МЧС России контролируют районы с особо неблагоприятной обстановкой: Ялту, Алушту, Бахчисарай, Щелкино, Грушевский перевал в Судаке и Ангарский перевал в Симферопольском районе.
«В районах сложившейся неблагоприятной обстановки расположено восемь стационарных пунктов обогрева и питания муниципальных образований РК, а также восемь передвижных, в которых в случае необходимости водители и пассажиры смогут обогреться, отдохнуть, выпить горячий чай, подзарядить мобильные телефоны», - пояснили в ведомстве.
В случае, если ситуация будет ухудшаться, ведомство готово развернуть дополнительные силы, в том числе и аэромобильную группу в составе 100 человек и 9 единиц техники.
Вместе с тем, крымчан просят соблюдать традиционные для такой непогоды меры безопасности. В частности, воздержаться от выхода и выезда в горы и в лес, от выхода на судах в море или на другие водоемы, не находиться долгое время снаружи, чтобы избежать переохлаждения и обморожения. На улицах держаться подальше от линий электропередач, рекламных щитов и шатких конструкций, а также не заходить на обледеневшие участки тротуара.
Находясь в помещении, не перегружать сети электрообогревателями во избежание пожаров, не обогревать помещения газовыми приборами.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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