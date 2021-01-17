В Крыму человека чуть не смыло волной в штормящее море

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В сеть попало видео, на котором видно, как молодые парни пытаются сделать селфи со штормящим морем.

Парня накрывает волной, чудом его не уносит в открытое море.

«Слабоумие. Безответственность. Отвага. У меня все», — прокомментировал автор видео.

Именно таким способом в море уносит людей ежегодно. Во время шторма в Ялте в прошлом году с пирса смыло сразу двух человек ― молодую девушку и мужчину. Их за считанные минуты унесло в открытое море. Мужчина тогда погиб почти сразу, как только его накрыло волной, сообщали спасатели. А молодая 18-летняя девушка боролось за жизнь.

«Спасатели с пирса несколько раз бросали ей спасательный круг. Ее почти достали, но из-за порывов ветра и волн ее постоянно уносило. К ней даже спускали водолаза, но он не смог ей помочь и с большим трудом спасся сам — его едва смогли поднять на судно», ― сообщали в МЧС в феврале прошлого года.

Пострадавшую все же удалось тогда поднять на борт, но она вскоре скончалась из-за переохлаждения. Вместе со своим спутником они приехали в Крым из Новороссийска.

Чаще всего от штормовых волн страдают именно туристы, которые не знают об их сокрушительной и часто смертельной силе. Поэтому даже на уровне городских администраций приезжих часто предупреждают об опасности.

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