В Черном море затонул российский сухогруз

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Турция начала операцию по спасению около 15 членов экипажа. Моряки пытаются спастись на шлюпках.

Российский сухогруз Арвин затонул у берегов Турции в Черном море. Об этом сообщает Анадолу в воскресенье, 15 января.

Губернатор провинции Бартын Синан Гюнер сообщил о начале операции по спасению около 15 членов экипажа, предположительно находящихся на трех шлюпках.

«Информации о погибших или затоплении спасательных шлюпок не поступало. Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена. Спасатели с трудом направляются в зону бедствия», – сказал Гюнер.

Напомним, в конце декабря в акватории Баренцева моря затонуло российское рыболовецкое судно Онега. Тогда погибли 17 человек из 19. Причиной трагедии стало обледенение судна.

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