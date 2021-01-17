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Международная группа ученых дала предположительное объяснение феномену повторного заражения COVID-19.

По их гипотезе, коронавирус способен «прятаться» от иммунной системы в пузырьках, содержащихся в межклеточной жидкости — экзосомах, и «выходить наружу» после того, как организм справился с болезнью.

Многие вирусы проникают в эти пузырьки в процессе распространения внутри хозяина. Что касается SARS-CoV-2, гистологический анализ образцов тканей умерших пациентов показал, что он может проникать в пузырьки межклеточной жидкости инфицированных клеток. Причем там были обнаружены не отдельные вирусные частицы, а целые массивы.

«Эти выводы свидетельствуют о том, что существует возможность использования SARS-CoV-2 экзосомального клеточного транспорта в качестве способа распространения, и это служит потенциальным средством для реактивации вируса», — заключили авторы работы.

В пользу гипотезы говорят положительные результаты ПЦР-тестов у людей, которые за несколько дней до этого при выписке из больницы показали два отрицательных результата, и шансы заразиться вновь были минимальны. У некоторых пациентов ПЦР-тест оказывается положительным спустя 4–17 дней после выписки.

У людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, вырабатывается иммунитет как минимум на пять месяцев, однако они могут остаться заразными. Об этом заявили в управлении по охране общественного здоровья Англии.

«Ученые, занимавшиеся исследованием, пришли к выводу, что естественным образом приобретенный в результате заболевания иммунитет на 83% больше защищает от повторного инфицирования по сравнению с теми, кто не болел. Иммунитет сохраняется по меньшей мере пять месяцев с момента заболевания», — отмечается в пресс-релизе на сайте британского правительства.

Согласно этим данным, пациенты, переболевшие COVID-19 весной 2020 года, уже подвержены риску повторного заражения.

При этом, как подчеркнули специалисты, обладатели антител могут в течение указанного времени не заболеть коронавирусом, однако они остаются переносчиками инфекции, что представляет опасность для окружающих.

В связи с этим граждан призвали по возможности оставаться дома даже после выздоровления, чтобы избежать распространения вируса.

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