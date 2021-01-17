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Власть

Топ-менеджер «Роснефти» Шредер назвал крымский референдум аннексией

16:47 воскресенье, 17 января 2021
Топ-менеджер «Роснефти» Шредер назвал крымский референдум аннексией

фото © rucompromat.com

Глава совета директоров государственной компании считает присоединение полуострова к РФ нарушением международного права.

Такое заявление востребованный на энергетической ниве в России экс-канцлер Германии сделал в интервью еженедельнику Der Spiegel. По словам Генриха Шредера, он не знает ответа, какие причины стояли за действиями Москвы: «Аннексия Крыма была явным нарушением международного права».

При этом глава совета директоров «Роснефти» признал, что в случае вступления Украины в НАТО Севастополь – один из самых важных военных портов России – оказался бы на территории западного альянса. Также он считает последовавшие в 2014 году санкции неправильной реакцией и бессмысленными: «ни один президент России уже не вернет Крым».

Напомним, кроме «Роснефти» Герхард Шредер управляет в советом директоров принадлежащей «Газпрому»компании Nord Stream 2. Во время новогодних каникул стало известно, что правительство Михаила Развожаева объясняет отказ «Газпрома» подключать частные дома севастопольцев по президентской программе из-за торгов госкомпании с Украиной и другими иностранными государствами, не признающими российский статус полуострова.

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