Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

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За 16 января на территории Республики Крым зарегистрировано 311 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 229 выявлены при обращении за медицинской помощью, 81 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4090 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 62 человека, выздоровевших за весь период – 23 616 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Девять пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за сутки. Девять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Число новых заражений в Крыму стабильно более трехсот в сутки. За 15 января на территории Республики Крым зарегистрировано 328 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Минздрав Крыма опубликовал данные о вакцинации от COVID-19. В Крыму 149 человек получили два укола вакцины от коронавируса.

Почти три сотни крымчан сдали антиковидную плазму. В Крыму 79 пациентам с новой коронавирусной инфекцией перелили антиковидную плазму, сообщила заведующая отделом комплектования донорских кадров, врач-трансфузиолог ГБУЗ РК «Центр крови» Ольга Чос.