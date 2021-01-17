Спрос на ипотеку для дорогого жилья вырос вдвое

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Рост интереса к ипотеке в 2020 году оказался наиболее выраженным в сегменте новостроек бизнес-класса.

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные участников рынка недвижимости.

«Рост интереса к ипотеке в 2020-м оказался наиболее выраженным в сегменте новостроек бизнес-класса Москвы, сообщили аналитики Capital Group. В течение года количество продаж таких «квадратов» с привлечением кредитов увеличилось на 108% по сравнению с 2019-м. В элитном и комфорт-классах количество ипотечных сделок выросло на 31 и 33% соответственно», – пишет издание.

Тренд наблюдается по всей стране, указала руководитель направления по работе с премиум-сегментом федеральной компании «Этажи» Нурия Бикбова. В июне 2020-го доля покупок жилья бизнес-класса с привлечением кредита выросла в 1,8 раза в сравнении с маем. Пиковое значение отмечалось в сентябре и октябре – тогда показатель был в 2,5 раза выше, чем в мае, рассказала она.

В первом полугодии 2021 года тенденция продолжит набирать обороты, пик роста доли ипотечных сделок в сегменте произойдет весной в преддверии завершения льготной ипотеки. Доля таких сделок может увеличиться еще на 10-15%, считает Бикбова.

В мае 2020 года начала действовать льготная ипотека под 6,5% на новостройки. Максимальная сумма кредита в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, в других регионах – 6 млн рублей. Сама квартира может стоить больше.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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