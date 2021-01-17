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Власть

Симферопольскую фирму оштрафовали на миллион рублей

10:01 воскресенье, 17 января 2021
Симферополь

Симферопольская фирма оштрафована на 1 миллион рублей за взятку, предложенную сотруднику Госавтодорнадзора.

Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

«Прокуратурой Киевского района Симферополя установлено, что генеральный директор одной из фирм предложил должностному лицу Госавтодорнадзора взятку в размере 201 тыс. рублей за снятие ограничений на передвижение транспортного средства предприятия, задержанного в связи с совершением административного правонарушения», - сообщили в надзорном ведомстве.

Было возбуждено дело по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд признал организацию виновной и назначил штраф в размере 1 млн рублей, который уже уплачен.

«Уголовное дело о даче взятки с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу», - добавили в прокуратуре.

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