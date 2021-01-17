Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 17 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 17 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гололедно-изморозевое отложение (местами гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый, прочие опасности (на дорогах гололедица), уровень опасности желтый, туман (местами туман , метель 100-500м), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный 15-20 м/с, местами до 25 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - прочие опасности (на дорогах гололедица), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами очень сильный снег), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-восточный 15-20 , местами до 25 м/с), уровень опасности оранжевый, туман (местами метель, туман), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами туман, метель 100-500 м), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами очень сильный снег), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (на дорогах гололедица), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный 15-20 м/с, местами до 25 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - туман (местами туман,метель при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (изморозь), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный 15-20 м/с, местами до 25 м/с), уровень опасности оранжевый, снег/обледенение (местами очень сильный снег), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -7 до -3, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 94 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 1, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 80 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -4 до 0, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 93 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до -1, ночью около -1 градусов. Ветер северный 35 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 93 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -2 до -1, ночью около -1 градусов. Ветер северо-восточный 42 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 92 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -6 до -3, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северо-восточный 30 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 83 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -7 до -2, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северный 23 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 84 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -9 до -6, ночью от -6 до -5 градусов. Ветер северный 23 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 79 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -7 до -4, ночью около -4 градусов. Ветер северный 16 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 85 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -8 до -5, ночью около -4 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 85 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 9, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 5, в Сочи - 12, в Турции - 20, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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