Подземные сигналы в Крыму. Грозит ли полуострову масштабное землетрясение?

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Крымские сейсмологи и власти полуострова сообщают о подземных толчках у берегов Крыма. Землетрясения, по их словам, происходят под водой и до суши не доходят.

Однако в Керчи недавно проявились последствия толчков у берегов Анапы.

В последнее время землетрясения регистрируют у берегов Краснодарского края России и Турции. В конце прошлого и начале этого года крымским ученым тоже удалось зафиксировать как минимум четыре землетрясения на полуострове и последствия от толчков в России.

Вести из Керчи и южного берега Крыма

В начале января крымские ученые зафиксировали два подземных толчка в Черном море у южного побережья Крыма. Магнитуда первого, по предварительным данным, составила менее трех баллов, заявил директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Вольфман.

По его словам, толчки произошли ночью, поэтому многие крымчане их не заметили.

«Ночью в 23:50 по местному времени произошел толчок. Через три минуты произошел повторный толчок. Первый толчок был посильнее – магнитуда меньше трех. Это было не очень сильно, просто эпицентр располагался близко к Ливадии на шельфе Черного моря, были ощущения в Ялте в виде толчков, вибраций и даже ощущался какой-то гул. Второй толчок был послабее», – сказал Юрий Вольфман.

Эти предварительные данные были получены из ближайшей к эпицентру сейсмостанции. Всего их на полуострове девять.

В крымском главке МЧС России утверждают, что обращений по поводу подземных толчков к ним не поступало. В то же время некоторые все-таки заметили необычные явления в ту ночь.

В декабре прошлого года в Крыму также ощутили последствия землетрясения, произошедшего у берегов Анапы. Глава ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов утверждал, что из-за толчков в Черном море вблизи этого города в Керчи повредились чугунные водоводы.

Последствия толчков устранили в Керчи в начале января.

Небольшие землетрясения зафиксировали вблизи Алушты 24 и 27 октября прошлого года, утверждает директор Крымского республиканского центра сейсмической и оползневой опасности Юлиан Бурым.

По его словам, за несколько дней до этого датчики центра зарегистрировали всплеск уровня радона в Красной пещере в селе Перевальное Симферопольского района.

Представители центра ранее установили шесть радоновых датчиков в пещерах и местах тектонических разломов на полуострове. С их помощью рассчитывают измерять уровень радона в пещерах и таким образом прогнозировать землетрясения.

Ложная тревога?

На сегодняшний день в мире нет приборов и методов, способных прогнозировать время возможного землетрясения. Ученые исследуют возможные места и силу будущих колебаний, но иногда они не совпадают с реальностью.

В 2017 году российские СМИ объявили о возможном крупном землетрясении в Крыму, которое ожидалось «в течение суток». Эти данные базировались на прогнозе упомянутого выше Юлиана Бурымы.

Слухи о возможном землетрясении возле Ялты быстро распространились по ЮБК и вызвали панику у части местных жителей. В соцсетях ялтинцы интересовались друг у друга, как ведут себя домашние животные, советовали не ночевать в многоэтажках и держать наготове деньги и документы.

В крымском главке МЧС тогда призывали крымчан сохранять спокойствие и утверждали, что появившееся предсказание является беспочвенным.

После этой истории сразу несколько экспертов заявили, что сейсмологическая ситуация в зоне черноморского побережья Крыма не вызывает опасений, а предпосылок для сильного землетрясения там нет. Толчки магнитудой свыше шести баллов, по их словам, возможны только в районе Ялты, также имеется сейсмическая нагрузка на «Ласточкино гнездо».

Но опять же, ни дат, ни времени возможных землетрясений в этих сейсмологических исследованиях нет.

Грозят ли Крыму разрушения?

В результате природных процессов Крым периодически встряхивает подземными толчками, однако они незначительны и жители полуострова их практически не ощущают. В январе прошлого года Юрий Вольфман заявлял, что крымский полуостров является сейсмоопасным регионом, поэтому «нельзя исключать вероятность землетрясений, в том числе достаточно интенсивных».

В последний раз о вероятности сильного землетрясения в Крыму предупреждали в январе прошлого года.

О возможности мощных землетрясений в Крыму говорит и заместитель директора Института геофизики имени Субботина Александр Кендзера.

По его словам, такая вероятность сохраняется, поскольку полуостров расположен в пределах мощного сейсмического пояса.

«Какой величины землетрясения могут быть в Крыму, известно. Самые мощные землетрясения, которые были зафиксированы там в прошлом веке, произошли в 1927 году. Их было два мощностью восемь и девять баллов из 12 возможных. Было почти полностью уничтожено южное побережье Крыма. В XXI веке землетрясений в Украине и, в частности, в Крыму не было. Но это не означает, что они не могут возникнуть», – заявил он.

Повторится ли в Крыму 1927 год?

«Крымско-Черноморский регион относится к числу сейсмоактивных и сейсмоопасных. В базе данных по Крыму упоминается около 3000 землетрясений, 40 из которых были весьма разрушительны. Сейсмологи утверждают, что между крымскими землетрясениями проходит 80-100 лет. Если это действительно так – мы вступили в опасный период: в последний раз Крым пострадал от разрушительного землетрясения в 1927 году. Жизнь покажет, так ли это», – пишет крымский историк Гульнара Бекирова, описывая подробности масштабного крымского землетрясения 1927 года.

В тот год в Крыму произошло два землетрясения с разницей в три месяца – в июне и сентябре. В результате в Ялте, Алупке и Гурзуфе были зафиксированы цунами. Историк упоминает воспоминания местных жителей о «как будто кипевшем море», огненных столбах и завесах в 30 километрах от берега Севастополя.

Мощные толчки в восемь и девять баллов стали причиной разрушения зданий береговой полосы от Севастополя до Алушты, в том числе дворца «Ласточкино гнездо». В результате землетрясений погибли три человека, десятки получили травмы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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