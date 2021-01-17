Перекрытый проезд на Ай-Петри собрал недовольных поклонников снега

Проезд на Ай-Петри со стороны Ялты – единственный, по которому крымчане зимой могут подняться на вершину плато, чтобы полюбоваться снегом и покататься на санках и сноубордах – в воскресенье снова оказался перекрыт.

Об этом сообщили очевидцы.

По словам крымчанина Дмитрия, уже к десяти часам утра на подъеме со стороны Ялты собралась приличная пробка из автомобилей. Проезд был перекрыт экипажами ГИБДД.

«Местные жители на микроавтобусах в 5:00 проскочили, и теперь от шлагбаума на плато и обратно катаю всех желающих. 500 рублей наверх и 400 рублей вниз. Причина перекрытия: дорога не почищена. Когда мы оттуда уезжали, снегоуборочных машин до сих пор не было», - пояснил Дмитрий.

Информацию подтвердил и житель республики Михаил, тоже оказавшийся в очереди на подъем. Из его слов следует, что дорога перекрыта, потому что от снега ее не почистили, соответственно, движение по ней может быть опасным.

«Уборка дороги не планируется, потому что все силы брошены на другие трассы. Пускают только тех, кто с пропиской из Охотничьего, - пояснил Михаил. – Те, кто успел проскочить до появления поста ДПС, предлагают поднять (на вершину – ред.) за 1000 рублей».

В результате, всем, желающим добраться конца намеченного пути, достаточно оставить автомобиль на обочине, обойти пост ДПС пешком и за поворотом «купить» себе место до вершины.

Получить от официальных ведомств официальный комментарий о причинах перекрытия дороги не удалось. Ранее в «Службе автомобильных дорог Республики Крым» сообщали, что проезд на Ай-Петри ежегодно ограничивается в соответствии с приказом Министерства транспорта от 21 октября 2020 года.

В документе, в частности, говорится, что в период с 1 декабря 2020 года по 1 марта 2021 года на включенных в перечень к приказу дорогах Республики Крым «Служба автомобильных дорог РК» вправе вводить временное ограничение или прекращение движения в соответствии с порядком осуществления временных ограничений, установленным постановлением Совмина республики от 30 августа 2016 года. В этом постановлении, в частности, говорится, что временные ограничения или прекращения движения осуществляются «в период возникновения неблагоприятных погодных условий».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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