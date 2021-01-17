Может ли землетрясение разрушить Крымский мост?

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Мосту через Керченский пролив угрожает разрушение в результате возможного мощного землетрясения.

Об этом сообщает замдиректора Института геофизики имени Субботина Александр Кендзера.

«Сейсмические исследования позволяют прогнозировать ситуацию в случае землетрясений в местах жилых домов и других объектов, включая мост, который соединяет Крым и Россию. Прямо под ним проходит граница раздела двух тектонических плит. Очевидно, что эти плиты могут смещаться или поворачиваться относительно друг друга. При этом возникают достаточно сильные землетрясения. Подземные толчки, которые были в Анапе, как раз показывают активные структуры, на которых тоже могут возникать довольно сильные землетрясения», – утверждает ученый.

Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 января в Ялте произошли подземные толчки магнитудой до трех баллов. Информация об этом размещена на сайте Крымского федерального университета им. Вернадского.

По данным директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ Юрия Вольфмана, толчки произошли с разницей в три минуты в районе Ливадии, в нескольких километрах от побережья.

Глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил 11 января, что в Керчи повредились чугунные водоводы из-за землетрясения в Черном море, вблизи Анапы (Россия), которое произошло в декабре.

Автодорожную часть моста через Керченский пролив открыли для движения легковых автомобилей в мае 2018 года, позднее открылось движение грузового транспорта.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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