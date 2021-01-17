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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

16:09 воскресенье, 17 января 2021
Севастополь
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

фото © strana.ua

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Всего с начала пандемии в Севастополе подтвержден 8321 случай COVID-19. В настоящий момент выздоровели 7560 человек, в том числе 95 пациентов выписаны за минувшие сутки. Умерли 319 человек, в том числе в минувшую субботу шесть человек в возрасте от 46 до 92 лет.

«На сегодняшний день в стационарах находится 267 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 212 человек. Под наблюдением находится 628 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - сообщили в правительстве.

Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки в Республике Крым зарегистрировано 311 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом общее число заболевших коронавирусом в Республике Крым за весь период пандемии составило 29509 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 16 января на территории Республики Крым зарегистрировано 311 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Севастополе выявлен у 94 человек за сутки, скончались пятеро. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 94 человек.

Девять пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за сутки. Девять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Число новых заражений в Крыму стабильно более трехсот в сутки. За 15 января на территории Республики Крым зарегистрировано 328 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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