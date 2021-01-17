Какой сегодня праздник 17 января

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Сегодня, 17 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День детских изобретений (Kid Inventors Day)

Фото mama.kirovchanka.ru

Изобретения – основа прогресса. Они тесно связаны с умением находить решения. Результатом создания устройства, технологии становится получение новых возможностей, сокращение затрат или повышение удобства обращения с изделиями. Деятельность связана с творчеством. Для раннего развития способностей детей, популяризации инженерного дела создан международный праздник – День детских изобретений - Kid Inventors` Day, который традиционно отмечается 17 января.

Эта дата была выбрана совершенно неслучайно, она приурочена ко дню рождения Бенджамина Франклина. Этот известный государственный и политический деятель, журналист и ученый в возрасте 12 лет изобрел уникальную вещь – ласты для плаванья, которые надевались не на ноги, а на руки. В дальнейшем он проводил множество экспериментов, благодаря которым его имя вошло в историю (доказал электрическую природу молнии, ввел обозначения положительных и отрицательных электрических зарядов и т.д.).

День святого Антонио

Фото news.tut.by

17 января итальянцы празднуют День аббата святого Антонио (Festa di Sant’ Antonio Abate). Этот день отмечается во всей Италии, но особенно красочные и широкие празднования проходят в южной и центральной Италии.

Святой Антонио (St. Antonio) прославился тем, что стал одним из первых, кто опробовал аскетическую жизнь в пустыне, будучи полностью оторванным от цивилизации. Поэтому, его по праву считают основателем монашества, нового духовного движения того времени.

Феоктистов день (Зосима-пчельник)

Народно-христианский праздник Феоктистов день отмечается 17 января (4 января по старому стилю) каждого года. В этот день Православная церковь чтит память преподобного мученика Зосимы, пустынника Киликийского.

Также сегодня, 17 января, отмечают такие праздники:

- Всемирный день религии (World Religion Day)

- День творчества и вдохновения

- День задабривания телефонного божества

- Патрский карнавал в Греции

- День горячего рома с маслом (National Hot Buttered Rum Day) в США

- День памяти Патриса Лумумба в Конго

- День канатной дороги (Cable Car Day) в США

- День объятий коротышек (National Hug A Short Person Day) в США

Сегодня именины празднуют: Тимофей, Евод, Феоктист, Ахаик, Филипп, Ефим, Лука, Никанор, Марк, Фаддей, Тимон, Агав, Акила, Александр, Алфей, Амма, Амплий, Ананий, Андроник, Анисим (Онисим), Апеллий, Аполлос, Аристарх, Аристовул, Артемий (Артема), Архипп, Асинкрит, Афанасий, Ахила, Варнава, Гай (Гаий), Денис (Дионисий), Евстафий, Епафрас, Епафродит, Епенет, Ераст, Ерм (Эрм), Ермий, Ефимия, Зина, Зосима, Иосия (он же Юст), Иродион, Карп, Кварт (Куарт), Кесарь, Кифа, Климент, Клеопа, Кондратий (Кодрат), Крискент, Крисп, Лин, Лукий (Луций), Наркисс, Олимп (Олимпан), Онисифор, Онуфрий, Патров, Прохор, Пуд, Пармен, Родион, Руф, Семен (Симеон), Сила, Сильван (Силуан), Сосипатр, Сосфен, Стахий, Степан, Тертий, Тит, Тихик, Трофим, Увеликий, Урван, Филимон, Филолог, Флегонт, Фортунат, Хрисанф, Юст (Иуст), Яков, Ясон (Иасон).

Что происходило 17 января в прошлые годы

1209 - в Кембридже открыл двери университетодин из старейших и самых известных университетов в мире.

1595 - Французский король Генрих Наваррский объявил войну Испании.

1648 - Войска Оливера Кромвеля разбили шотландцев под Престоном.

1805 - В Харькове открыт первый в восточной Украине университет.

1861 - Запатентован смывной туалетный бачок.

1904 - Состоялась премьера пьесы Чехова «Вишневый сад».

1912 - Члены экспедиции Р. Скотта первых в мире пришли к Южному полюсу.

1918 - Украинские большевики призвали рабочих Киева к вооруженному восстанию.

1921 - В Вене создан Украинский свободный университет, вскоре переведенный в Прагу.

1945 - Советские войска освободили от немцев Варшаву.

1949 - В США начался судебный процесс над лидерами компартии.

1961 - Захваченный в плен и оскальпован премьер Республики Конго Патрис Лумумба.

1969 - «Битлз» выпустили пластинку «Yellow Submarine» (англ. Желтая подводная лодка).

1991 - Началась операция «Буря в пустыне» (американские авианалеты на Ирак).

1992 - Украина установила дипломатические отношения с ФРГ и Индией.

1996 - Госдума России провозгласил Севастополь русским городом.

2000 - режим талибов Афганистана заявил о признании им независимости Чечении.

2001 - Высший арбитражный суд РФ запретил наружную рекламу алкогольных напитков.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 17 января. Какие праздники будут завтра?

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