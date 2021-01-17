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Власть

Как проехать на Ай-Петри: разъяснение Службы автомобильных дорог Крыма

12:12 воскресенье, 17 января 2021
Ялта
Как проехать на Ай-Петри: разъяснение Службы автомобильных дорог Крыма

фото © news.sevas.com

Проехать на плато Ай-Петри, чтобы полюбоваться заснеженными крымскими горами, можно только на специальном подготовленном транспорте и со стороны Ялты.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Республики Крым.

По информации ведомства, в связи с погодными условиями движение по автомобильное дороге Бахчисарай – Ялта через Ай-Петри ограничено в соответствии с приказом Министерства транспорта республики.

«Со стороны села Соколиное движение транспортных средств полностью запрещено с февраля 2020 года из-за разрушения подпорной стены в результате оползня. На данном участке установлены необходимые технические средства, ограничивающие движение, соответствующие дорожные знаки и информационные панно», - предупредили в учреждении.

Вместе с тем, со стороны Ялты подъем на плато Ай-Петри разрешается, но только для подготовленных автопутешественников.

«Со стороны Ялты подъем на плато Ай-Петри разрешен только механическим транспортным средствам повышенной проходимости, оборудованным средствами противоскольжения», - уточнили в службе автомобильных дорог, добавив, что эксплуатирующая организация на данном участке обеспечивает безопасность движения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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