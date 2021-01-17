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Как проехать на Ай-Петри: разъяснение Службы автомобильных дорог Крыма
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Проехать на плато Ай-Петри, чтобы полюбоваться заснеженными крымскими горами, можно только на специальном подготовленном транспорте и со стороны Ялты.
Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Республики Крым.
По информации ведомства, в связи с погодными условиями движение по автомобильное дороге Бахчисарай – Ялта через Ай-Петри ограничено в соответствии с приказом Министерства транспорта республики.
«Со стороны села Соколиное движение транспортных средств полностью запрещено с февраля 2020 года из-за разрушения подпорной стены в результате оползня. На данном участке установлены необходимые технические средства, ограничивающие движение, соответствующие дорожные знаки и информационные панно», - предупредили в учреждении.
Вместе с тем, со стороны Ялты подъем на плато Ай-Петри разрешается, но только для подготовленных автопутешественников.
«Со стороны Ялты подъем на плато Ай-Петри разрешен только механическим транспортным средствам повышенной проходимости, оборудованным средствами противоскольжения», - уточнили в службе автомобильных дорог, добавив, что эксплуатирующая организация на данном участке обеспечивает безопасность движения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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