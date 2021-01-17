Как окунуться в прорубь и не заболеть: врач в Крыму дал рекомендации

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Не стоит окунаться в прорубь на Крещение, если морально вы к этому не готовы.

Такой совет дал доктор Владимир Хорошев в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Если вы подошли к проруби и поняли, что одна эта мысль у вас вызывает неприятие, то отойдите, не пытайтесь раздеться и зайти в воду. Вне зависимости от региона и температурного режима, это все равно стресс для организма. После крещенских купаний наши больницы переполнены пациентами, потому что большая часть нашего населения к этим мероприятиям не готова», - отметил он.

По словам специалиста, прорубь должна быть оборудована: определенная глубина и ширина, рядом должны находиться спасатели. Доктор также посоветовал перед окунанием размять тело, сделать недолгую зарядку.

«Я не рекомендую окунаться с головой. От этого человек не нарушит канон. Можно зайти по грудь и после этого выйти. Процедуру эту нельзя затягивать ни в коем случае. Чем ниже температура, тем короче должно быть воздействие воды. Раздевание и окунание должно занимать примерно 15-17 секунд. Нельзя также делать длительные заплывы. У женщин это может закончиться гинекологическими заболеваниями, а у мужчин – заболеваниями предстательной железы», - подчеркнул Хорошев.

За два-три часа нужно позавтракать и после этого исключить любой прием пищи.

Согласно данным сайта seatemperature.ru, 19 января в Крыму температура воды в море составит от 6 до 11 градусов тепла.

Перекусить можно после крещенского купания. Обязательно надо растереться, желательно махровым полотенцем. Кроме того, следует полностью исключить алкоголь. Не лишним будет выпить горячий чай, одевшись и сев в машину, уточнил собеседник.Специалист также рассказал, кому ни при каких условиях нельзя принимать участие в купаниях.

«До шести лет у ребенка еще не отлажен механизм терморегуляции, поэтому маленьких детей категорически нельзя окунать в прорубь. Ни в коем случае нельзя окунаться беременным женщинам и кормящим матерям», - сказал он и предостерег от крещенских купаний людей, которые перенесли коронавирус.

«Дело в том, что COVID-19 только сейчас начинают изучать, но уже известно, что он поражает сосуды. На мой взгляд, купание в проруби после COVID-19 равно суицидальным действиям. Это касается и тех, кто переболел уже давно», - заключил эксперт.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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